ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي،أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن،بتمديد حالة الطوارئ على ليبيا يعني بشكل مباشر وصريح استمرار اعتبار ليبيا تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي، مشيرًا إلى أن هذه الحالة ستستمر حتى انتخاب رئيس لليبيا؛ نظرا لأن الدول العظمى لا تعترف بالدول التي تعيش حالة من الفوضى والعبث وتعدد السلطات.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أوضح أن هذا التمديد هو حماية للأموال الليبية في الخارج، إضافة إلى إمكانية معاقبة بعض الشخصيات الموجودين في هرم السلطة.

وحول ما إذا كان ذلك القرار سيكون بمثابة عائق لليبيا، قال الأوجلي إنه ليس وليد اللحظة؛ فهو مستمر منذ سنوات طويلة، إلا أنه سيكون كابوسًا يرعب بعض المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي باتت خيوطها تتكشف يوما بعد الآخر.