العراق.. إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برفع الحظر عن ملاعب كرة القدم

العراق.. إطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب برفع الحظر عن ملاعب كرة القدم

العراق – أطلقت مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، اليوم الأربعاء، حملة تحت وسم “العراق بانتظار القرار” لرفع الحظر عن ملاعب كرة القدم.

وخلال ساعات انتشرت 18 ألف تغريدة تحمل هذا الوسم في موقع تويتر، وكتب النشطاء عن ضرورة عودة المباريات الدولية لملاعب كرة القدم العراقية.

وكتب الصحفي الرياضي علي نوري: “على بركة الله نطلق حملة لدعم العراق لرفع الحظر عن ملاعبه. واجب على كل عراقي المساهمة بها. وطلب لكل الأشقاء العرب لمساندتها ودعمها”.

كما كتب الناشط والمدون نكتل الكعبي: “على دول العالم مساندة العراق في رفع الحظر المفروض على ملاعبنا”.

وكتبت نبأ الدباغ: “نستحق أن نرى منتخبنا يلعب في أرضه وبين شعبه. نحن شعب يعشق كرة القدم لا تحرمونا من الفرحة الوحيدة والمتنفس لنا”.

ويأمل العراقيون أن يرفع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الحظر الدولي عن ملاعبهم بعد عقود طويلة لم تخض فيها المنتخبات العراقية مبارياتها الرسمية الدولية على أراضيها.

وفي سبتمبر 2021 استقبلت مدينة البصرة وفدا من “الفيفا” لتقييم الأوضاع فيها بشأن رفع الحظر الدولي عن الملاعب العراقية.

وقبل أشهر قال وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال إن “جميع المعطيات والوعود التي حصلنا عليها من أطراف دولية تؤكد لنا انتهاء الحظر على الملاعب العراقية تماما لجميع المدن يضاف لها سعينا لإكمال جميع المنشآت أيضا”.

المصدر: RT