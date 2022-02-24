ليبيا – استقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي الأربعاء، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا، محمد رحال، الذي استعرض أمامه الوضع العام في الأراضي الفلسطينية، والتصعيد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني من قوات الإحتلال، التي تضاعفت مع انشغال العالم بالأزمة الروسية – الأوكرانية.

اللافي أكد خلال تلقيه اتصال هاتفي أثناء اللقاء من رئيس وزراء فلسطين، محمد اشتيه، استمرار دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وحق العودة للفلسطينيين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، وأن الجالية الفلسطينية في ليبيا تعيش مع أشقائهم الليبيين بكل إحترام وتقدير.

من جهته، أشاد السفير الفلسطيني بمواقف ليبيا الداعمة للقضية الفلسطينية، متمنيا إجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي لضمان استقرارها، حتى تتمكن من ممارسة دورها الداعم للقضية الفلسطينية عربياً وإقليمياً.