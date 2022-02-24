ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، الثلاثاء ، إن المهلة التي منحها البرلمان لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاآغا، لتقديم التشكيلة الوزارية لحكومته، ستنتهي بعد يومين، مشيراً إلى أنه من الممكن منحه أيام إضافية، إذا ما كان في حاجة إلى ذلك.

المريمي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أكد أن هناك اتصالات تجرى مع كافة الأطراف السياسية والعسكرية بهدف خلق توازنات معينة في البلاد، مشيرا إلى أن باشاآغا سيقدم تشكيلته خلال أيام للبرلمان وهو بصدد الانتهاء من وضع التشكيلة الوزارية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونفى المريمي وجود أي خلافات أو عراقيل تحول دون الوصول لتشكيل الحكومة.

ولدى سؤاله عن الجلسة الخاصة بالتصويت على حكومة باشاآغا، أوضح المريمي أن مجلس النواب لم يعلن عن جلسة حتى الآن، مشيرا أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك، وفيما لو كانت هناك جلسة فسوف يتم الإعلان عنها عبر الناطق الرسمي لمجلس النواب.

وشدد على أن فتحي باشاغا يترأس سلطة منتخبة، في إشارة منه إلى تصريح رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة الذي قال في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس: “بأنه لن يسلم السلطة إلا لجهة تنفيذية منتخبة”، مشيرا إلى أن باشاغا استمد شرعيته من مجلس النواب الجسم التشريعي المنتخب والشرعي في البلاد، على خلاف باقي الأجسام الموجودة في المشهد الليبي عن طريق حوارات وملتقيات دولية.

وأكد المريمي أن كل ما يطلقه الدبيبة من تصريحات حول الانتخابات والدستور يبقى مجرد كلام ولا يستطيع القيام به، لأن العراقيل والصعوبات لا زالت موجودة في ليبيا، وهذا ما دفع مجلس النواب لتحديد مدة أربعة عشر شهرا لإذابة هذه الصعوبات.

وأضاف أن :”هذه المدة تم وضعها بالاتفاق مع القادة السياسيين والعسكريين والاجتماعيين، لتمكين المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، من إتمام مهمتها، وفي حالة إذابة تلك المعوقات والعراقيل ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حتى قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة”.

وردا على سؤال حول احتمالية حدوث مواجهات مسلحة بين باشاغا والدبيبة في الأيام القادمة، قال المريمي: “لا، لا أعتقد أنه ستكون هناك مواجهة بين فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، لأن الموضوع دستوري بالدرجة الأولى”، معتبرا أن الدبيبة يطلق تصريحاته الأخيرة جزافا وأن كل هذا سينتهي حين تمنح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب، والذي سيجعله في نهاية الأمر يرضخ للأمر ويسلم زمام السلطة التنفيذية للبلاد.