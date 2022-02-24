“اليويفا” يدعو إلى اجتماع طارئ بعد العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

“اليويفا” يدعو إلى اجتماع طارئ بعد العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

سويسرا – دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان مقتضب اليوم الخميس لاجتماع استثنائي لتقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

وجاء في بيان “اليويفا”: “بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، دعا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية في الساعة 10:00 بتوقيت وسط أوروبا يوم الجمعة 25 فبراير، من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة”.

وأضاف البيان: “سيتم إجراء مزيد من الاتصالات بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم”.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس فجر الخميس.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الغربية أنها تتوقع أن تكون المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا المقررة في الـ28 من مايو المقبل على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي موضوع نقاش خلال الاجتماع.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد صرح أمس بأنه لا يجب أن تستضيف روسيا بطولات كرة القدم على حسب وصفه.

المصدر: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم + وكالات