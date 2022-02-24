روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.
بوتين: روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية
بوتين يعلن عن قرار إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس
بوتين: روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية
بوتين: روسيا تعتبر أن من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير
بوتين: تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما لحماية نفسها من “أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة”
بوتين يحث الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم
بوتين: ينبغي ألا يساور أحد الشك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى وعواقب وخيمة على المعتدي المحتمل
بوتين: في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور
بوتين: لا يمكن لروسيا أن تشعر بالأمان وتستمر في الوجود والتطور في ظل تهديد دائم من أوكرانيا
بوتين: محاولات روسيا الاتفاق على عدم توسيع الناتو باءت بالفشل والوضع بشأن توسع الحلف أصبح أكثر خطورة ولم يعد بإمكاننا الصمت
بوتين: بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها هذه سياسة احتواء لروسيا لكنها بالنسبة لنا تهديد حقيقي لوجود الدولة
بوتين: لا يمكن أن ينظر المرء دون شفقة إلى الإبادة الجماعية التي تحدث في دونباس
بوتين: روسيا تحترم وستحترم سيادة الدول التي تشكلت في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي وكازاخستان مثال على ذلك
المصدر: وكالات