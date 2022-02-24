ليبيا – أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح زيارة ميدانية لمستشفى الأطفال بطرابلس، للاطلاع على نسبة إنجاز مشروع صيانة مبنى المستشفى.

بوجناح تفقد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة رفقة مدير المستشفي ومسؤولي الشركة المنفذة الأقسام والوحدات التي تم الانتهاء من صيانتها، كما اطلع على أعمال البناء في المباني قيد الصيانة والتجهيز.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السعة السريرية للمستشفى ستصل إلى 500 سرير، بعد استكمال أعمال الصيانة، كما سيتم إنشاء مبنى للأمراض السارية ومركز للعزل.

من جانب آخر، شدد بوجناح على ضرورة الإسراع في استكمال أعمال صيانة وتجهيز هذا المرفق المهم، لما يقدمه من أعمال وخدمات ضرورية، مشيرًا إلى مساعي الحكومة لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين من مختلف الفئات، وتطوير خدمات الأطفال والاهتمام بكافة الجوانب الصحية.

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