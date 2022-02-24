بروكسل – وعد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بموافقة سريعة على حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، على خلفية إطلاقها عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا.

وكتب بوريل على تويتر: “سننظر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في الحزمة التالية من العقوبات بالتنسيق الوثيق مع شركائنا. وسيتبنى مجلس الاتحاد الأوروبي هذه الحزمة بسرعة”.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وأضاف بوتين في كلمة متلفزة وجهها إلى المواطنين، أن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، بعد أن توجهت جمهوريات دونباس الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة”.

المصدر: نوفوستي