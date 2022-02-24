ليبيا- نظم مركز “أس 4” ندوة رفيعة المستوى بالعاصمة النيجرية نيامي عن إعادة التشكيل الإقليمي لمنطقة شرق الساحل التي تضم ليبيا وتشاد والسودان والنيجر.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المركز المعني بالاستراتيجيات والأمن لمنطقة الساحل والصحراء ويتخذ من العاصمة الموريتانية نواكشوط مقرًا له تابعته وترجمته صحيفة المرصد، فإن الندوة تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة “بروميدييشن” الفرنسية المعنية بالوساطة والتفاوض.

وأوضح البيان أن تنظيم الندوة يأتي في وقت تمر به المنطقة بتحولات سياسية متنازع عليها وخطيرة جدًا، من خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية المختلف بشأنها في ليبيا، فالمفاوضات صعبة وتسريح الجماعات المسلحة من البلاد أصعب هو الآخر.

وتابع البيان: إن التحديات تتمثل في مرور المنطقة بمرحلة انتقالية فضلًا عن جمع الندوة لـ60 من الشخصيات الرفيعة المستوى من بينها من ليبيا، فالمرحلة تتطلب مشاركة صناع القرار والباحثين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين والفاعلين الاقتصاديين والوسطاء ومؤسسات الفكر والرأي والجهات الفاعلة الميدانية.

وأشار البيان إلى أن الأزمة في ليبيا شكلت تحديًا لاستقرار المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات، حيث تعمل الهجرة غير الشرعية والتهريب على تغذية الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحركات التمرد والجماعات المتطرفة، فيما تدرك السلطات القضايا السياسية والأمنية العابرة للحدود.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في هذا الصدد فيما تهدف هذه الندوة إلى تعزيز التفكير في التحديات المشتركة التي تواجهها دول المنطقة وجهود التعاون مع التركيز على الديناميكيات المحددة للمناطق الهشة عبر الحدود بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد.

ترجمة المرصد – خاص