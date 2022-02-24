جونسون وماكرون يدعوان إلى عقد قمة طارئة للناتو على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا

جونسون وماكرون يدعوان إلى عقد قمة طارئة للناتو على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا

إنجلترا – دعا كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع قمة طارئة لقادة حلف الناتو، على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

ووصف جونسون، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في “تويتر”، العملية الروسية الجديدة بأنها “كارثة لقارتنا”، مؤكدا أنه سيخاطب مواطني المملكة المتحدة بهذه المناسبة صباح اليوم.

وتابع: “سأتحدث أيضا مع زملائي زعماء مجموعة السبع كما أدعو إلى عقد اجتماع طارئة لجميع زعماء الناتو في أسرع وقت ممكن”.

بدورها، أكدت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) أن ماكرون بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء يتطلع إلى عقد قمة للناتو في أقرب وقت ممكن.

المصدر: RT