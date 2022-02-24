ليبيا – رأى الخبير في مجال الإسكان أبولقاسم سالم بالحسن أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة استعجلت كثيراً في إعلان منح الشقق السكنية للشباب.

بالحسن وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري شرح قائلاً :”أخشى أن تكون مجرد وعود لأن نسب الإنجاز لا تتعدى 60 في المائة، والحكومة لا تستطيع تحديد القيمة المالية للشقة من دون استكمالها وتشطيبها بشكل نهائي، فالمصرف لا يمنح شققا بالمجان”.

يُشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وعد بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم سكنية بالتزامن مع تخصيص أراض للبيع في مختلف أنحاء البلاد حيث يأتي ذلك في إطار تفعيل مشروع بناء 550 ألف وحدة سكنية، المجمد منذ 11 عاماً.