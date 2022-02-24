زيلينسكي يعلن عن قطع أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

زيلينسكي يعلن عن قطع أوكرانيا علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

أوكرانيا – أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلده يقطع علاقاته الدبلوماسية مع روسيا، بعد شن موسكو فجر اليوم عملية عسكرية في أراضيه.

وقال زيلينسكي في خطاب مسجل إن أوكرانيا “تدافع عن النفس ولن تتخلى عن حريتها مهما كانت توقعات موسكو”، واصفا العملية الروسية بأنها “عمل جبان” و”انتحار”.

وقارن زيلينسكي روسيا بألمانيا النازية، محذرا من أن “الدولة الروسية تسلك طريق الشر ويتوقف الكثير على شعبها”، داعيا المواطنين الروس إلى التظاهر ضد الحرب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم عن إطلاق موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا “بهدف حماية سكان دونباس”.

المصدر: strana.news