ليبيا – أصدرت الشركة العامة للكهرباء ردًا على خبر مفاده حدوث انقطاع التيار الكهربائي أثناء انعقاد جلسة مجلس الدولة الاستشاري الأربعاء.

ووفقًا للرد الذي تابعته صحيفة المرصد، فقد تناولت بعض القنوات الإعلامية الخبر بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مكان انعقاد الجلسة في مقر الدعوة الإسلامية بمنطقة الجبس، فيما تم مراجعة أحداث تشغيل الشبكة في المنطقة المذكورة طيلة ساعات اليوم.

وتابع أنه بالرجوع لسجلات البلاغات والنشرات الدورية للشبكة تؤكد الشركة العامة للكهرباء عدم وجود انقطاع أثناء انعقاد الجلسة، بالإضافة إلى أن مصادر التغذية للمنطقة جيدة ولا يوجد طرح أحمال أساسًا ولم ينقطع الكهرباء عنها.