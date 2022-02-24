أوكرانيا – علقت كبرى شركات الطيران العربية، الخطوط الجوية، اليوم الخميس، رحلاتها إلى أوكرانيا بسبب الوضع المستمر في الدولة الواقعة بشرق أوروبا.

وقالت شركة “طيران الإمارات” في بيان: “في الوقت الحالي لا تسير الشركة رحلات إلى أوكرانيا أو فوقها. لطالما كانت سلامة الطيران على رأس أولوياتنا، جنبا إلى جنب مع الهيئات التنظيمية والوكالات نراقب الوضع عن كثب”.

فيما نشرت شركة الطيران القطرية بيانا على “تويتر” يفيد بتعليق جميع رحلاتها إلى أوكرانيا، وأشارت الشركة القطرية إلى أنها تواصل مراقبة الموقف.

بالإضافة إلى شركتي الطيران القطرية و”طيران الإمارات” علقت شركات طيران عالمية مثل “لوفتهانزا” رحلات الطيران إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت أوكرانيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران المدني، ووفقا لما نشرته وزارة البنية التحتية الأوكرانية فقد تم إغلاق المجال الجوي “لدواع أمنية”.

وأعلنت روسيا في وقت سابق عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب للشعب الروسي اليوم، البدء في عملية عسكرية خاصة في دونباس، وشدد على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا وإنما تجريدها من السلاح.

وأضاف أن المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء تقع على ضمير نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي، أن الهدف من العملية هو حماية سكان جمهورتي لوغانسك ودونيتسك، اللتين تتعرضان للإبادة الجماعية منذ ثماني سنوات.

المصدر: RT + نوفوستي