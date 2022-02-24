ليبيا – أكد عضو لجنة وضع تشريعات الانتخابات بمجلس النواب مفتاح كويدير أن مسار التوافق بين مجلسي النواب والدولة مستمر في عدة أمور.

كويدير وفي تصريحات خاصة لشبكة الرائد الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي أضاف :”نحن الآن اخترنا رئيس وزراء جديد، وستكون حكومته جاهزة بعد أيام”.

وأكد أن باشاغا مستمر في إجراء مشاورته لتشكيل حكومته.

ولفت إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها يوم 24 ديسمبر، وعلى الدبيبة الرحيل وتسليم السلطة.

وأردف:”المبادرة التي أعلنها الدبيبة مرفوضة وغير واقعية، وليس من حقه قانونيا إعلان مثل هذه المبادرات أو تشكيل لجنة خارطة الطريق”.

كويدير رأى أن الدبيبة كان أحد أكبر المعرقلين لإجراء الانتخابات 24 ديسمبر.