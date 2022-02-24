ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء عن تسبب سوء الطقس في تعطيل صادرات النفط .

الوطنية للنفط وفي بيان لها أفادت بأن الموانئ النفطية تشهد على طول الساحل حالة من سوء الأحوال الجوية مما تعذر رباط النواقل النفطية المتراكية.

وأضاف البيان :”لاتوجد لدينا خزانات كافية لاستيعاب إنتاج يومين في ميناء الزاوية النفطي ونخشى أن ينخفض الإنتاج اذا استمر سوء الأحوال الجوية لأكثر من ثلاثة أيام”.

وذكر البيان أن توقعات أحوال الطقس والمناخ تشير إلى احتمالية تحسن الطقس خلال اليومين القادمين وعودة الموانئ النفطية إلى استئناف عملها الطبيعي.

يُشار إلى أن مؤسسة النفط قد طالبت دوائر اتخاذ القرار في البلاد بتوفير التمويلات اللازمة للمحافظة على البنية التحتية لقطاع النفط وبناء خزانات وصيانة مادمرته الحروب ، إلا أنها لم تتحصل على المخصصات المالية اللازمة مما أدى إلى تذبذب الإنتاج وفي أحيان عديده توقف بعض الحقول والموانئ عن الضخ لأسباب التسريبات وخلافه الأمر الذي أثر ويؤثر على عوائد البلاد من العملة الصعبة.