ليبيا – تحدث تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” الناطقة بالإنجليزية عن سعي قاضي تحقيق لنيل مرجع دستوري بشأن رفض مشتبه به ليبي لمترجم.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى موافقة محكمة على إحالة قضية ليبي رفض الاستعانة بمترجم أثناء استجوابه من قبل الشرطة إلى محكمة ذات اختصاص دستوري، بعد أن طرح محاميه القضية؛ إذ تورط ميلود الفرجاني البالغ من العمر 40 عاما في العام 2019 بتهمة الإضرار بممتلكات أصحاب العمل.

وتابع التقرير: إن الفرجاني أخبر الشرطة إنه لجأ إلى ذلك لكونه لم يتقاضَ أجرًا مقابل عمله فيما دافع عن نفسه في المحكمة وهو الذي كان مقيمًا في حينها بشكل غير قانوني في مالطا لمدة 4 سنوات بالقول أنه غير مذنب في تهم التسبب في تعويضات بقيمة 4 آلاف و620 يورو لسيارات صاحب العمل.

وأضاف التقرير: إن “دانيال أتارد” محامي الفرجاني قدم طلب إحالة دستورية في أكتوبر من العام 2021 فيما قدم المدعي العام ردًا على ذلك لتصدر محكمة الصلح برئاسة القاضية بصفتها محكمة جنائية “كارولين فاروجيا فريندو” قرارًا بشأن هذه المسألة في وقت سابق من الأربعاء.

وبين مرسوم قضائي أن المتهم قد طلب من المحكمة تعيين مترجم أثناء محاكمته في أغسطس من العام 2019؛ لأنه لم يفهم اللغة المالطية، وأن محاميه قال في طلبه أنه كان يجب مساعدته أيضًا بواسطة مترجم عند إصدار إفادته للشرطة، فيما تم فحص أعمال القضية والسوابق القضائية ذات الصلة بالموضوع.

وأوضح التقرير أن القاضية لاحظت أنه ومفتش الشرطة المحقق قد وقعا على وثيقة غير مؤرخة تؤكد أنه يتحدث ويفهم اللغة المالطية، ومع ذلك أعلن المتهم في الجلسة الأولى أنه ليس على دراية باللغة، فيما أشارت المحكمة إلى أنه تم توفير مترجم فوري له في وقت لاحق كلما طلب ذلك.

وبحسب التقرير حكمت المحكمة على أن الشكوى مرتبطة جوهريًا بمزايا القضية وإنها شعرت أنها يجب أن يتم بحثها أولًا من قبل القاعة الأولى للمحكمة المدنية في اختصاصها الدستوري من أجل اتخاذ قرار يتم أخذه وبناء عليه تم تعليق جمع الأدلة ضد الرجل إلى أن تبت تلك المحكمة في القضية.

ترجمة المرصد – خاص