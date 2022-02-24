وزارة المالية الروسية: سنتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز الاستقرار المالي

وزارة المالية الروسية: سنتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز الاستقرار المالي

روسيا – أوضحت وزارة المالية الروسية إنها تواصل متابعة الوضع في الأسواق مع البنك المركزي، وأضافت أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر من أجل تعزيز الاستقرار المالي.

وقالت الوزارة في بيان امس الأربعاء: “فيما يخص اتخاذ إجراءات تقييدية أمريكية على المعاملات مع الأوراق المالية الحكومية لروسيا الاتحادية في 22 فبراير 2022، تراقب وزارة المالية الروسية عن كثب الوضع في الأسواق المالية”.

وأضافت: “وزارة المالية الروسية، إلى جانب بنك روسيا، ستواصل مراقبة الوضع في الأسواق المالية عن كثب، وإذا لزم الأمر، ستتخذ تدابير إضافية لتعزيز الاستقرار المالي”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أمس الثلاثاء عقوبات ضد موسكو على خلفية اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال بايدن إن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ستدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مبينا أنها تشمل “عقوبات حظر كاملة” بحق مؤسسة “VEB” الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق “عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي”، مضيفا: “ذلك يعني أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي”.

المصدر: “تاس”