ليبيا – أجرت مجلة “يونان ريبورتر” اليونانية الناطقة بالإنجليزية مقابلة مع “جون سيتليدس” المتخصص في الشؤون الحكومية والمخاطر الجيوسياسية القائمة حاليًا.

المقابلة التي تابعتها وترجمت ما يخص ليبيا منها صحيفة المرصد جاء فيها: إن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة يجب أن يتم بين الدول الساحلية وليس الإعلان عنها من جانب واحد من قبل الدول المطالبة بها. وأشار “ستليدس” إلى أن عدم التفاهم المتبادل وفقًا لاتفاقية قانون البحار يعني عدم حل النزاعات واستمرار التوترات.

وأضاف “سيتليدس”: إن اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا تمت من خلال تجاهل الواقع الجيوسياسي لجزر كريت و”رودس” و”كاستيلوريزو” وجزر يونانية أخرى ليس لها مكانة قانونية دولية وتم من جانب واحد، ما جعل الأتراك معزولين بشكل متزايد داخل جوارهم.

ترجمة المرصد – خاص