أسهم أوروبا تهبط بقوة بعد التدخل الروسي في أوكرانيا

أسهم أوروبا تهبط بقوة بعد التدخل الروسي في أوكرانيا

ألمانيا – هوت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال التعاملات المبكرة، امس على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفجر امس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وبحلول الساعة (11:52 ت.غ)، تراجع المؤشر ستوكس القياسي 600 للأسهم الأوروبية 3.57 بالمئة إلى مستوى 437.5 نقطة.

وهوى مؤشر “داكس” الألماني 675 نقطة، تعادل 4.6 بالمئة ليسجل 13960 نقطة.

وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني 2.91 بالمئة ليسجل 7280 نقطة، بينما هبط مؤشر “فوتسي إم بي آي” الإيطالي 4.15 بالمئة، تعادل 1074 نقطة ليسجل 24885 نقطة.

وهبط مؤشر “كاك” الفرنسي 302 نقطة، تعادل 4.45 بالمئة إلى 6481 نقطة.

في الأثناء، هبطت البورصة الروسية 29.36 بالمئة أو 905.8 نقاط، إلى 2178.8 نقطة.

الأناضول