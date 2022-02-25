ليبيا – تابعت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وجهاز الشرطة الزراعية بالمرقب إزالة تعديات على الملكية العامة بمشروع وادي كعام الزراعي.

بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن دوريات الإدارة والشرطة الزراعية فرع المقرب توجهت للمشروع لإيقاف أعمال البناء والتعديات الحاصلة عليه وإخلاء 5 مواقع على أراضيه البالغ مساحتها 26 هكتارا تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح.

وأضاف البيان إن عملية الإزالة تتم بناء على تعليمات النيابة العامة بشأن منع وإيقاف التعديات الواقعة على الأراضي المملوكة للدولة.