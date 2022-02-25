فلسطين – أصيب 5 فلسطينيين، امس اختناقًا بالغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن مستوطنين اقتحموا المنطقة الغربية من بلدة كفر الديك شمالي الضفة، وشنّوا هجمات بالحجارة على منازل فلسطينية، ما أدى لتضرر بعضها.

وأضاف الشهود أن المواطنين حاولوا التصدي لاعتداءات المستوطنين والدفاع عن أنفسهم، قبل تدخل الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن اندلاع مواجهات استخدم فيها الجيش قنابل صوت وغاز مسيل للدموع.

وجرى تقديم الإسعاف الميداني للحالات المصابة، وفق الشهود.

ولم يصدر عن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أي بيانات رسمية حول هذه الاعتداءات.

وتُشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

الأناضول