الاتحاد الأوروبي يقرر نقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبورغ الروسية إلى باريس

الاتحاد الأوروبي يقرر نقل نهائي دوري الأبطال من سان بطرسبورغ الروسية إلى باريس

سويسرا – قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وستقام المباراة الختامية يوم 28 مايو 2022 على أرضية “ستاد دو فرانس”.

كما قرر “يويفا” إقامة مباريات المنتخبات والأندية الروسية والأوكرانية على أراض محايدة حتى إشعار آخر.

ويستضيف ملعب “دو فرانس” المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة بعد عامي 2000 و2006.

ودعا “اليويفا” في بيان مقتضب أمس الخميس لاجتماع استثنائي لتقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

وأتى هذا البيان بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس فجر الخميس.

المصدر:RT