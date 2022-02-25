بيروت – أكد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي كومار جاه، إنه أبلغ رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، برغبته في رؤية تبني خطة للكهرباء في أقرب وقت، “لأنها شرط أساسي للبنك الدولي لتأمين تمويل الكهرباء”.

واعتبر جاه، في اجتماعٍ خصص لبحث مشاريع البنك الدولي برئاسة ميقاتي، أنّ لبنان “بحاجة لإيلاء الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة على الورقة الإصلاحية مع الأطراف المعنية، للتوصل إلى إقرارها وتبنيها”، وفق بيان للحكومة اللبنانية.

والعام الماضي، قالت الحكومة اللبنانية إنها طلبت تمويلا من البنك الدولي لشراء الغاز الطبيعي من مصر، مرورا بالأردن وسوريا.

وبحسب المسؤول الدولي، وفق البيان: “هناك بعثة من البنك تزور لبنان، وتضم مديرين مسؤولين عن التنمية والبيئة والتغيير المناخي، وعن القطاع الاقتصادي والتجاري”.

وزاد: “نحن في لبنان للاطلاع على كيفية عمل الاقتصاد اللبناني، وإعداد خطة التعافي المالي وكيفية تطوير الإصلاحات الهيكلية الأخرى في ما يتعلق بالكهرباء والمياه”.

والعام الماضي، أعد وزير الطاقة وليد فياض ورقة إصلاحية مقسمة على ثلاث سنوات، تظهر تأمين التيار الكهربائي 24 ساعة، والحد من استنزاف مالية الدولة التي أنفقت منذ 1992 مليارات الدولارات، وتخفيف العجز المالي في مؤسسة كهرباء لبنان.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته الليرة، وشح في سلع أساسية، وهبوط حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.

الأناضول