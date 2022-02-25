ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري نوري الجمل إنه تم عقد جلسة المجلس في قاعة جميعة الدعوة الإسلامية وكان أحد المحاور التعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب.

الجمل أوضح خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أنه تمت الجلسة الساعه الحادي عشر والنصف صباحًا، وامتدت للتاسعه ليلًا، وتم نقاش بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر.

وأشار إلى أن أغلب كلمات الأعضاء كانت رافضه للتعديل، باعتبار أن خارطة الطريق التي أجراها مجلس النواب تحتاج لوقت وارادة الشعب الليبي تطالب بانتخابات وخروج الجسمين من المشهد.

وأضاف: “الآراء تتباين في الجلسة، لكن الأغلب رافض القاعدة الدستورية التي تم طرحها من مجلس النواب، وفي الجلسة المسائية عندما كانت القاعه تتجه للتصويت حدث انقطاع للكهرباء، وبعدها سمعنا أصوات رماية مما أدى رئيس مجلس الدولة أن يعلق الجلسة لليوم الثاني. من أطلق النار هي جهة غير معلومة سمعنا اصوات إطلاق النار ونحن داخل القاعه. بالنسبة لإنقطاع الكهرباء اعتقد ان العملية ممكن تكون صدفة؛ لأنه حتى المنطقة خارج الجمعية كانت مظلمة!”.

كما أكد على أن الجلسة علقت ولم يتم تحديد موعدها أو المكان التي ستعقد فيه، منوهًا إلى أن أغلب الأعضاء أي يتجاوز عددهم النصف هم ضد خارطة الطريق مجلس النواب.