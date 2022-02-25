هولندا – أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الجمعة إنه يشعر بقلق متزايد “إزاء التطورات في أوكرانيا بعد أن شنت روسيا هجوما واسع النطاق”.

وقال خان في بيان “أتابع عن كثب التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها بقلق متزايد”، مشددا على أنه “من الضروري أن تحترم جميع أطراف النزاع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها الخاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن فجر يوم أمس الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

المصدر: “أ ف ب ” + RT