الخرطوم – هبط سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، امس إلى مستويات غير مسبوقة في تداولات الأسواق الموازية، إلى 540 جنيها لكل دولار واحد.

وأبلغ متعاملون في السوق الموازية، مراسلة الأناضول، أن سعر الدولار بلغ اليوم 540 جنيها، مقارنة مع 530 جنيها في تعاملات أمس الأربعاء.

ونهاية الأسبوع الماضي سجل سعر الدولار 500 جنيه في تداولات الأسواق الموازية، مقارنة مع 460 جنيها نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ومنذ أن طبق السودان سياسية توحيد سعر صرف عملته المحلية (تعويم جزئي)، استقر الدولار عند سعر 450 جنيها داخل الأسواق الموازية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ الجنيه السوداني رحلة الهبوط مجدداً أمام العملات الأجنبية، بينما يسجل تذبذبات وأسعار جديدة في كل ساعة.

والعام الماضي، قرر المركزي السوداني توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه (تعويم جزئي)، أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية.

وحدد حينها متوسط السعر 375 جنيها.

ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، إضافة إلى تدهور مستمر في عملته الوطنية، وارتفاع مطرد في معدلات التضخم.

الأناضول