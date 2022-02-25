روسيا – أكدت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث خلال اللقاء مع ممثلي وزارتي خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: “سيتم التطرق إلى الوضع الحالي في دونباس في ضوء العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها القوات المسلحة الروسية في 24 فبراير من هذا العام لحماية وضمان أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك حماية حقوق ومصالح السكان الذين يعيشون هناك”.

ونوهت الوزارة، بأنه سيتم خلال اللقاء في موسكو، إعطاء دفعة لإنشاء إطار تعاقدي وقانوني في جميع مجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة بين روسيا وهاتين الجمهوريتين.

وقالت الخارجية الروسية: “سيتم خلال ذلك إيلاء اهتمام لموضوع تبادل السفارات والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها”.

صباح أمس الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح في أوكرانيا. وقال في كلمة متلفزة للمواطنين الروس، إن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية”.

المصدر: نوفوستي