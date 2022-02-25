ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماعا مع رئيس وأعضاء بلدية تاجوراء برفقة وزراء بالحكومة ورؤساء ومسؤولي أجهزة تنفيذية.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن تم خلال الاجتماع الذي احتضنته بلدية تاجوراء الاستماع لشروح للمشاكل والمختنقات التي تواجه عمل المجلس البلدي والمشروعات المتوقفة التي يتم العمل على استئناف العمل بها.

وأضاف البيان إن هذه المشروعات تتمثل في سوق الخضروات وشبكة للصرف الصحي واستكمال المباني الإدارية وعدد من العمارات السكنية وتهيئة شاطئ البحر على إمتداد طريق الشط.