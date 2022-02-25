ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم الزغيد إن ما حصل الأربعاء في اجتماع أعضاء مجلس الدولة من قطع الكهرباء عليهم وإجبارهم من أجهزة أمنية بالمغادرة، وما خرج من تصريحات عنهم، لا يسمن ولا يغني من جوع.

الزغيد وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الخميس أضاف: “كان الأجدر بهم الاجتماع داخل مقر مجلسهم بحضور رئيس المجلس واتخاذ قرار صائب”.

ورأى أن الدعوة إلى الاجتماع تمت في الظلام وغير قانونية، ويفترض على رئيس المجلس اتخاذ إجراء قانوني ضده.

وأوضح أن مجلس النواب عدّل الإعلان الدستوري الثاني عشر، بدمج بعض المواضيع المهمة ذات العلاقة بالانتخابات وخارطة الطريق واختيار الحكومة .

وأكد الزغيد أن جلسة الإثنين المقبل ستكون للاستماع إلى رئيس الحكومة والنظر في تشكيلته الوزارية، ومن ثمّ منحه الثقة ومباشرة عمله، مرجحًا أن يتخذ العاصمة طرابلس مقرًا له.

ونوه إلى أن الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء جل مشاكل المواطنين، لافتًا إلى أن المواطن المسكين سيتنفس الصعداء بمجرد تولي هذه الحكومة زمام الأمور .

وأردف: “ما يقوم به ما يسمى مجلس الدولة، إجراء غير قانوني، ورئيس الحكومة حصل على قرابة 40 تزكية من مجلس الدولة، ومن ثمّ فإن ما يقوم به هؤلاء الأعضاء بمثابة رقصة الديك المذبوح ليس غير هؤلاء معرقلون”.

وتابع: “يفترض التحقيق معهم عن طريقة النائب العام لأنهم ضد أي مشروع يُرجع ليبيا إلى حاضنة الوطن العربي ويجعلها دولة ذات سيادة”.

الزغيد طالب مجلس الدولة أن يلتقي مع مجلس النواب ليمنحوا الثقة للحكومة الشرعية لممارسة عملها.