ليبيا – اجتمع السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني الأربعاء بمقر مستشفى الأطفال بمبينو جسو بروما مع كل من مدير عام المستشفى ماريلا انكو وماريا اوستي رئيس قسم المرضى الدولي وألكسندرو كرستالدي رئيس قسم التواصل والعلاقات الدولية بالمستشفى .

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في إيطاليا أوجه التعاون بين البلدين فيما يخص النظام الصحي، ووضع آلية جديدة تضمن تسهيل الإجراءات الخاصة بعلاج الأطفال ذوي الأمراض المزمنة.

بدوره، أشار الترهوني الى ضرورة العمل على عقد اتفاقيه بين السفارة الليبية ومستشفى بامبينو جسو بالخصوص.

الترهوني أكد أن السفارة الليبية على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لضمان وصول المرضى وعلاجهم بكل سهولة ويسر.

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