ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي إن الطرف الذي يدعم اتفاق “باشاآغا حفتر عقيلة” هو الذي حاول منع استمرار جلسة المجلس المنعقدة في قاعة جمعية الدعوة الاسلامية لإفشال العملية.

السويحلي أكد خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد على أن تأمين الأعضاء أولوية وبعد الذي شهدته الجلسة سواء من انقطاع الكهرباء او غيره ،فمتوقع أن أغلب الأعضاء سيكونون غير راغبين للعودة لنفس المكان وتعريض أنفسهم لما حصل.

وشدد على أنه يجب الذهاب لمكان آمن ويوفر الأمن لكل الأطراف ويستطيع الأعضاء أن يعبروا عن رأيهم بكل حرية ووضوح ويتخذوا القرارات دون ضغوط.

كما نوّه إلى أن هناك اتفاق سياسي منصوص عليه في خارطة الطريق ومضمن في الإعلان الدستوري، إن تم الالتزام به والعمل بالنصوص فكل ما يقوم به مجلس النواب بتغير الحكومة باطل فهو لا يملك الحق أما إن كانوا يريدون المضي في هذا الطريق ليمضي والكل يتحمل مسؤوليته بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للمداخلة:

س/هناك كثير من الروايات تنقل حول ما جرى في جلسة مجلس الدولة، هل لك أن توضح حقيقة ما جرى؟

ما حضرته داخل وخارج القاعة، الجلسة كانت طويلة وشاقة على الأعضاء، لكن كان هناك رغبة جامحة للحاضرين أن يتخذ مجلس الدولة قرارًا امام الشعب الليبي ويتحمل مسؤولياته، مع أن الرئاسة أعطت الكلمات لكل أعضاء الموجودين وهذا على غير العادة، الجماعة صبروا وقبلوا ووصلنا لآخر النهار، وكنا نتوقع أن ننتهي باتخاذ القرار بالتصويت حسب ما تنص عليها اللائحة أو النظام الداخلي لمجلس الدولة، وعندما وصلنا لهذه المرحلة حدث بعض الاعتراضات من بعض الأعضاء الموجودين على التصويت، وأن هناك أعضاء للآن غير موجودين وتركوا الجلسة، لكن الأغلبية العظمى موجودون و75 عضوًا، لذلك صار الإصرار على التصويت ولم نبدأ بصياغة ما يجب أن نصوت عليه؛ لأنه كان هناك تجاه من أغلب الأعضاء الرافضين لاتخاذ موقف رافض لما قام به مجلس النواب يوم 10 فبراير، فجأة قُطعت الكهرباء وقيل اصبروا سيتم تشغيل المولد، انتظرنا ولم يتم الأمر، ثم قيل إن الكهرباء غير متاحة وعليكم إنهاء الجلسة اليوم والعودة لمواصلتها والتصويت واتخاذ القرارات، الذي لم أسمعه شخصيًا أن هناك تحركات لمجموعات مسلحة مريبة في المنطقة، هذا لم يرد بالتفصيل من خالد المشري! الأعضاء قالوا إن هناك مشاكل أمنية.

انقطعت الكهرباء وأصروا أن يصدروا بيانًا أمام القاعة، وقالوا عن قطع الكهرباء بأنه أمر مدبر، وهذا اتهام موجود ويحتاج لدحض لأن المؤشرات تشير أن بعض الناس لا تريد التصويت في أي حال من الأحوال، من كان يريد إنهاء الجلسة بتعليقها للغد وبعد الغد كان من المؤيدين للتفاهمات التي حصلت بين عقيلة وحفتر وباشاآغا ومع أنهم كانوا اقلية!

أصدرنا البيان وخرجنا من الباب الرئيس لجمعية الدعوة الإسلامية، وكل شخص يرجع لبيته، وفجأة في منتصف الطريق انطلقت علينا الرماية لا نعرف مصدرها من أين. آر بي جي وأسلحة أخرى، كثير من سيارات الأعضاء رجعت سياراتها للخلف وأنا انقسمت مع حراساتي لجزئين، جزء ذهب للامام وأنا رجعت للخلف لأخذ بعض السواتر.

بعدما خرجنا من المدخل باتجاه بوابة الجبس حوالي 150 مترًا بدأت الرماية، والغريب أن رئاسة المجلس قالت تحركات عسكرية مريبة ولم أسمع هذا بالقاعة، ولو سمعناه لبقينا داخل القاعه لنأخذ الاحتياطات اللازمة لنخرج بأمن وسلام!.

متأكد أن الكثير من الأعضاء أصيبوا بالرعب ولا أعلم إن كان هناك إصابات أم لا. ما يقوله المشري مسؤول عنه ولكني أتحدث عما حصل أمام عيني خرجنا ولم يقل لنا أحد أن المنطقة خطرة ولا تخرجوا من هذه البوابة! وتعالوا من الباب الخلفي، والمجموعة الثانية التي قالوا لها أُخرجوا من الباب الخلفي لم أرَ ذلك ولم أسمع به.

س/ قطع الكهرباء، تعتبر العملية جاءت لرفض سياق الجلسة في الذهاب للتصويت؟ وفق أي معطيات بنيتم هذا التصور رغم أن عدد المعارضين كان قليلًا؟

سؤال غريب، لا يجب أن يكون عدد قليلًا أو كثيرًا، القضية لها أطراف! ليسوا داخل المجلس معنا بل ربما أعطيت لهم الإشارات من داخل القاعة احتمال التصويت، وأنه لن يكون بصالحهم، لذلك قامت أطراف أخرى بما يجب أن يقام به لإفشال العملية.

الطرف الذي يدعم اتفاق باشاآغا حفتر عقيلة هو الذي حاول أن يمنع وتحجج بأن اليوم انتهى، لا أعتقد أن الأعضاء سيكونون راغبين بالعودة لنفس المقر بوضوح، أعتقد لا يمكن الذهاب لهناك وعقد جلسة إلا إذا تمت ترتيبات أخرى يشارك فيها أطراف أخرى غير الموجودة اليوم فقط لنطمأن على انفسنا.

تأمين سلامة الأعضاء الأولوية وما لم يتوفر ذلك بعد الذي حصل لا أعتقد أن أغلب الأعضاء سيكونون راغبين للعودة لنفس المكان ويعرضوا نفسهم لما حصل. المنطقة معروفة تحت سيطرة من وتتبع من وهم من يسألون عن الأمر.

أعتقد أنتا يجب أن نذهب لمكان آمن ويوفر الأمن لكل الأطراف ويستطيع الأعضاء أن يعبروا عن رأيهم بكل حرية ووضوح ويتخذوا القرارات دون ضغوط.

س/ ما الذي يمنع أن تعقد جلسة في المقر الدائم للمجلس؟

هما تحججوا وقالوا إن قاعة المهاري محجوزة. غامرنا وذهبنا لأنه عندنا قضية وأمر جلل يجب أن نتخذ فيه رأيًا، والشعب ينتظر ذلك، ولم نصوت على شيء ولم نشارك في سحب الثقة ولم يؤخذ برأينا في رئيس الحكومة.

س/ ما مصير الإعلان الدستوري الذي صادقه مجلس النواب؟ هل تعتبرونه هو والعدم سواء؟

بالتأكيد إن التزمنا باللوائح والطريقة السليمة لاتخاذ القرارات، مجلس لم يصوت على تعديل الحكومة ولم يسحب الثقة من حكومة الدبيبة.

هناك اتفاق سياسي منصوص عليه في خارطة الطريق ومضمن في الإعلان الدستوري، إن أردنا الالتزام به والعمل بالنصوص، كل ما يقوم به مجلس النواب بتغير الحكومة باطل، لا يملك الحق، إن كانوا يريدون المضي في هذا الطريق ليمضي والكل يتحمل مسؤوليته.