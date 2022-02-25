ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي عن تعرضه لاطلاق نار أثناء خروجه من جمعية الدعوة الاسلامية.

السويحلي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: “تعرضت لإطلاق نار غادِر رفقة زملائي أعضاء مجلس الدولة أثناء خروجنا من جمعية الدعوة الإسلامية، وذلك بعد منعنا من التصويت بحجة انقطاع الكهرباء عن القاعة عند شروعنا في التصويت، وعندما تأكد داعمو صفقة حفتر-باشاغا بأن نتيجة التصويت لن تكون في صالحهم”.

‏وحمّل رئاسة المجلس مسؤولية سلامة أعضاء مجلس الدولة، مؤكدًا أن كل هذه المحاولات لن تُثنيهم عن الاستمرار في التعبير عن إرادة الشعب الليبي الذي يرفض الصفقات الفاسدة ويطالب بالتغيير والانتخابات.