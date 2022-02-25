ليبيا – قال عضو لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز عبد الرحمن العبيدي إنه لا توجد أي مشكلة على الإطلاق بالمنطقة الشرقية، فشحنات الوقود تصل تباعًا لخزانات الشركة بكل سلاسة، وخزانات رأس المنقار في بنغازي ممتلئة بالكامل، وهناك ناقلة فرغت شحناتها يوم أمس الثلاثاء، وسوف تصل ناقلة أخرى في اليومين القادمين.

العبيدي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية طمأن جميع المواطنين أن الوقود متوفر وبكثرة وسوف تنتهي هذه الأزمة قريبًا.

وتابع العبيدي: “شركة البريقة اجتمعت مع شركات التوزيع الوسيطة بين الشركة الأم والمواطن، ووضعنا الحلول اللازمة وعلى حد أقصى يومين وتنتهي هذه الأزمة بالكامل”.

وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية التي تمثلت في زيادة طلب المخصصات اليومية لشركات التوزيع، مما تطلب زيادة هذه المخصصات، وتم وضع الحلول العاجلة.

وتعهد العبيدي للجميع بعدم وجود أي أزمات في الفترة القادمة، وأن كل الشحنات مجدولة وستصل للمواطن تباعًا وفي موعدها المحدد.