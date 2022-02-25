اللجنة الأولمبية الدولية تدعو جميع الاتحادات الرياضية إلى إلغاء أو نقل جميع المسابقات من أراضي روسيا

اللجنة الأولمبية الدولية تدعو جميع الاتحادات الرياضية إلى إلغاء أو نقل جميع المسابقات من أراضي روسيا

سويسرا – دعت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الجمعة جميع الاتحادات الرياضية إلى إلغاء أو نقل جميع المسابقات من أراضي روسيا الاتحادية وبيلاروس.

وحسب وصف اللجنة الأولمبية الدولية فإن روسيا وبيلاروس انتهكتا الهدنة الأولمبية الدولية التي تسبق الأولمبياد بسبعة أيام وتليها بسبعة أيام أخرى.

كما دعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى عدم رفع العلمين الروسي والبيلاروسي في الأحداث الرياضية الدولية وعدم عزف نشيديهما الوطنيين.

واستضافت الصين النسخة الـ24 من الألعاب الأولمبية الشتوية “بكين 2022” بالفترة بين 4 و20 فبراير الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” عددا من القرارات على خلفية العملية العسكرية الروسية لحماية دنباس، عقب اجتماع طارئ للجنة التنفيذية، وكان أحدها نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ إلى باريس.

كما قرر “اليويفا” إقامة مباريات المنتخبات والأندية الروسية والأوكرانية على أراض محايدة حتى إشعار آخر.

المصدر: rsport.ria.ru