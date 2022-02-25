ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري إن خطوة مجلس الدولة برفض إجراءات البرلمان لن يكون لها أي تأثير على مستوى تشكيل الحكومة؛ لأن الاتفاق السياسي لا يلزم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة في هذا الصدد.

المسماري وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أوضحت أن الاتفاق ينص على أن يتشاور البرلمان مع مجلس الدولة في علاقة بالمسار الدستوري وهذا ما تم، ما يعني أن التصويت الذي قام به مجلس الدولة لن يكون له أي تأثير.

وأكدت أن جلسة تزكية الحكومة برئاسة باشاآغا ستكون يوم الإثنين المقبل، وأن مجلس النواب في طبرق سيمنحه الثقة.