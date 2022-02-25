ليبيا- أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري تكريس جلسة المجلس الخميس لبحث مخرجات جلسة مجلس النواب الخاصة بالتعديل الدستوري الـ12.

المشري أوضح في كلمة له تابعتها صحيفة المرصد إن هذا كله يتعلق باختيار رئيس حكومة جديد مشيرا إلى أن مجلس الدولة الاستشاري كان على تواصل مع مجلس النواب بشأن تعديل دستوري للخروج من المرحلة الانتقالية يقوم على نظرة تعديلية للدستور والاختيار الحكومي بعد الانتهاء من الشكل الدستوري.

وأضاف المشري أنه تم الطلب من مجلس النواب برسالة رسمية أن يتم تأجيل البت في التعديل الدستوري حتى يصوت مجلس الدولة الاستشاري طبقا للاتفاق السياسي وهو ما لم يحدث للأسف نظرا لوجود ملاحظات جوهرية للأخير خاصة فيما يتعلق بالمادة الـ5 التي تركت المدد مفتوحة.

وتابع المشري إن هذا الأمر يعني إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية قد لا تجرى بعد سنتين ما جعل مجلس الدولة الاستشاري يتدخل في إطار حرصه على سرعة الإجراء والاستجابة للمطالبات الكثيرة والواضحة في الشارع الليبي شرقا وغربا وجنوبا لإنهاء الأجسام الموجودة حاليا والذهاب للانتخابات.

وبين المشري إن إجراء التعديل بهذا الشكل قد يطيل المرحلة الحالية لأكثر من اللازم ما قاد لرفض مجلس الدولة الاستشاري لهذا التعديل شكلا ومضمونا مع اقتراح مبادرة منه تقوم على تشكيل لجنة منه ومن مجلس النواب لوضع القاعدة الدستورية بأجل لا يتعدى الـ31 من مارس المقبل أو قبله.

وأضاف المشري إن مجلس الدولة الاستشاري لديه قاعدة دستورية كاملة مقترحة يمكن البت فيها بالاشتراك مع مجلس النواب ليصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة للتوافق على القوانين الانتخابية التي باتت جاهزة بنسبة 70 أو 80% ما يعني أنه بحلول الـ30 من أبريل يجب أن تكون القاعدة والقوانين جاهزة.

وأوضح المشري إن هذا يعني إنهاء المجلسين ما عليهما من التزامات بشأن أدوات العملية الانتخابية ليبقى الأمر متعلقا بعد ذلك بالأجسام الأخرى ذات الصلة مثل مفوضية الانتخابات وسجل الناخبين والسجل المدني فضلا عن العوامل الأخرى المساعدة في إجراء الانتخابات.

وتطرق المشري إلى وجود رغبة لدى مجلس النواب في تغيير حكومة تصريف الأعمال لعدم قدرتها من وجهة نظر المجلس على التعامل مع المنطقتين الشرقية والجنوبية ولوجود بعض الصعوبات مبينا إن مجلس الدولة الاستشاري راغب في إيجاد حكومة تعنى بالعملية الانتخابية شريطة التوافق مع مجلس النواب.

وأضاف المشري إن لا مانع لدى مجلس الدولة الاستشاري بشأن التعديل في السلطة التنفيذية في حال تم التوافق مع مجلس النواب على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية ما يعني أن التعديل الحكومي الآن يمثل خطوة غير صحيحة وسابقة لأوانها.

وشدد المشري على حرص مجلس الدولة الاستشاري على التعاون مع مجلس النواب شريطة الاستجابة لضغوط الشارع ومطالباته الصحيحة بشأن أهمية تجديد الشرعية وإنهاء الأجسام القائمة متمنيا على المجلس التعاون مع نظيره حول هذا الموضوع بالإضافة إلى كل من له علاقة بالشأن التنفيذي.

وأضاف المشري إن عوة التعاون تخص رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أو من يريد الترشح لرئاسة الحكومة القادمة سواء كان فتحي باشاآغا أو أي اسم آخر للوصول إلى حكومة تشرف على الانتخابات بشكل واضح وسريع وعاجل وسليم وعلى أسس قانونية ودستورية واضحة.