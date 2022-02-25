ليبيا – افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح الأربعاء وحدة الكشف عن الأورام بمستشفى الزاوية التعليمي.

وبحسب ما أفاد مكتب إعلام وزارة الصحة كان في استقبال الوزير لدى وصوله إلى بلدية الزاوية، عميد وأعضاء البلدية، والمدير العام مستشفي الزاوية التعليمي، والمدير المساعد، والمدير العام لمستشفى المطرد.

وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير اجتماعًا ضم عميد وأعضاء البلدية، ومدير عام مستشفى الزاوية التعليمي، ومدير عام مستشفى الكلى، ومدير عام مستشفى المطرد، ومدير مركز العزل الصحي بئر هويسة.

وتباحث المجتمعون حول سبل استئناف المشاريع المتوقفة منذ سنة 2013 بمستشفى الزاوية التعليمي، أبرزها، مشروع صيانة غرف العمليات المركزية، ومشروع صيانة الكتلة الشرقية بالمستشفى، ومشاريع صيانة أقسام الكلى والباطنة، ومشروع إنشاء قسم الأمراض السارية، إلى جانب احتياجات المستشفى من أجهزة التشخيص والمعدات الخاصة بوحدة الكشف عن سرطان الثدي.

كما استعرض كل من مدير مستشفى الكلى، ومدير مستشفى المطرد، ومدير مركز عزل بئر هويسة، المشاكل والصعوبات التي تواجه تقديم الخدمات الطبية.

من جانبه، تعهّد وزير الصحة بتقديم الدعم اللازم للمرافق الصحية داخل البلدية، وتوفير احتياجاتها من مختلف الإمدادات الطبية.

وخلال زيارته التفقدية لأقسام ووحدات المستشفى، استمع بوجناح إلى ملاحظات مسؤولي الوحدات والأقسام، حول الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستعرض مع الأطباء سير العمل اليومي داخل المستشفى.

كما حضر الوزير ندوة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، نظمها المستشفى، استعرض خلالها آخر الإحصائيات حول انتشار المرض.

بوجناح أكد خلال كلمة ألقاها، توجه وزارة الصحة لدعم برامج التدريب لتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة ورفع كفاءاتهم.

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