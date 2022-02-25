برشلونة يتألق على ملعب “مارادونا”.. ويقسو على نابولي برباعية في الدوري الأوروبي

برشلونة يتألق على ملعب “مارادونا”.. ويقسو على نابولي برباعية في الدوري الأوروبي

إيطاليا – تأهل برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما امس الخميس على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا”.

وتقدم برشلونة منذ الدقيقة الثامنة عن طريق جوردي ألبا.

وعزز الهولندي فرينكي دي يونغ تقدم الفريق الكتالوني (2-0) بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الـ13.

وقلص نابولي النتيجة (2-1) بتسجيله أول أهدافه من ركلة جزاء نفذها بنجاح لورينزو إنسيني في الدقيقة الـ23.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول سجل جيرارد بيكيه الهدف الثالث لمصلحة الضيوف (3-1).

وأضاف برشلونة الهدف الرابع عن طريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ في الدقيقة الـ59، قبل أن يقلص نابولي النتيجة في الدقيقة الـ87 عن طريق ماتيو بوليتانو.

وبهذه النتيجة (4-2)، تأهل برشلونة إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين 5-3، بعد تعادل الفريقين في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بهدف لكل منهما.

المصدر: RT