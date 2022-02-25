بريطانيا: روسيا فقدت 450 عسكريا في اليوم الأول لتدخلها بأوكرانيا

بريطانيا: روسيا فقدت 450 عسكريا في اليوم الأول لتدخلها بأوكرانيا

لندن – أكد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، الجمعة، إن روسيا فقدت أكثر من 450 فردًا من قواتها، وفشلت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية في الساعات الأربع والعشرين الأولى من تدخلها العسكري في أوكرانيا.

ووفقًا لتقييم الحكومة البريطانية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ينوي السيطرة على أوكرانيا بأكملها”، بحسب ما أكد “والاس” لشبكة “سكاي نيوز” المحلية.

وتابع وزير الدفاع البريطاني قائلاً إن “تقييمنا للوضع الصادر صباح اليوم يشير إلى أن روسيا لم تحقق أيًا من أهدافها الرئيسية.. في الواقع، إنها متأخرة عن جدولها الزمني المأمول.. لقد فقدوا أكثر من 450 فردًا من قواتهم”.

ونوّه المسؤول البريطاني أن “القوات الخاصة الروسية التي حاولت الاستيلاء على أحد المطارات المهمة تم صدها، واستعاده الأوكرانيون”.

واختتم والاس قائلاً إن “الجيش الروسي فشل في تحقيق هدفه الرئيسي في اليوم الأول من العملية العسكرية في أوكرانيا”.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

وفقًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قُتل أكثر من 130 شخصًا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري.

الأناضول