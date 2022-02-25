الولايات المتحدة – أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن “الولايات المتحدة وحلف الناتو على استعداد لصد أي عدوان محتمل على الجانب الشرقي من الحلف”.

وأضاف بلينكن ردا على سؤال خلال حوار مع شبكة إن بي سي الأمريكية عن مدى احتمالية التهديد، في رأي الولايات المتحدة، لدول الناتو من الاتحاد الروسي: “بالنسبة للتهديدات لدول الناتو، لدينا شيء قوي للغاية – المادة 5 من معاهدة الدفاع الجماعي بواشنطن.. الهجوم على أحدها هو هجوم على الجميع، وروسيا تعرف ذلك”.

وتابع قائلا: “لهذا السبب، من بين أمور أخرى، كان أحد ردودنا هو تعزيز الدفاع عن الناتو. أرسلنا قوات إضافية ومعدات إضافية إلى الدول الأقرب إلى روسيا لصد أي عدوان قد تفكر فيه روسيا ضد الدول الأعضاء في الناتو”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.

وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “الجيش الروسي لم يوجه أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية للمدن الأوكرانية”، وأن القوات الروسية ضربت البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران الأوكراني بأسلحة عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أن “المدنيين ليسوا في خطر”، وأن “حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أي مقاومة، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية قد تم تدميرها بالكامل”.

المصدر: وكالة تاس الروسية + RT