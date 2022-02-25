إيطاليا – تأهل بورتو البرتغالي إلى الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 2-2 في مباراة الإياب من الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من المسابقة.

وتمكن بورتو من حسم بطاقة التأهل مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 وبمجموع المباراتين 4-3.

وافتتح لاتسيو باب التسجيل في الدقيقة الـ19 عن طريق نجمه شيرو إيموبيلي، ورد الضيوف بهدفين عن طريق الإيراني مهدي طارمي من ركلة جزاء والكولمبي ماتيوس أوريبي في الدقيقتين 31 و68 على الترتيب.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل دانيلو كاتالدي لفريق لاتسيو هدف التعادل الذي لم يكن كافيا لتجنب الخروج من المسابقة

وفي مباريات أخرى اليوم، تأهل إشبيلية الإسباني إلى ثمن النهائي رغم خسارته أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون مقابل، مستفيدا من فوزه ذهابا بنتيجة 3-1.

كما تأهل أتلانتا الإيطالي بعد أن جدد فوزه على أولمبياكوس اليوناني بثلاثية نظيفة، بعد فوزه ذهابا 2-1.

وعاد لايبزيغ الألماني من إسبانيا ببطاقة التأهل لدور الـ16 بعد تغلبه على ريال سوسيداد في عقر داره بنتيجة 3-1، بعد تعادلها ذهابا 2-2.

المصدر: RT