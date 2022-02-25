موسكو – أعلنت بورصة موسكو، تعليق التداولات لصباح اليوم الجمعة، بعد انخفاض قيمة الأسهم الروسية والعملة المحلية.

وذكر بيان صادر عن البورصة، حدوث تقلبات كبيرة في الأسواق المالية، داعية المستثمرين إلى عدم القيام بردود أفعال عاطفية.

وأشارت إلى أن المعاملات المتعجلة يمكن أن يكون لها نتائج سلبية على الاستثمارات.

يشار أن بورصة موسكو فقدت أكثر من 33 بالمئة من قيمتها وتراجعت إلى 2.058 نقطة عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأطلقت روسيا فجر اليوم عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

الأناضول