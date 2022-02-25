ليبيا – أصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بيانا مشتركا بشأن ما تمر به مؤسسة النفط في طرابلس من ظروف خلال الفترة الراهنة.

البيان الذي نشرته السفارة الأميركية في ليبيا وتابعته وترجمته صحيفة المرصد حثت خلاله السفارات الـ5 جميع الجهات الفاعلة على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

وأضاف البيان إن استمرار عمليات المؤسسة يعني الفائدة لجميع الليبيين مع تقدير التزامها بتحسين الشفافية المالية والتحذير من الأعمال التي تقوضها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة 2571 لعام 2021 و2441 لعام 2018 و2259 لعام 2015 و2146 لعام 2014.

وأختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.