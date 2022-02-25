الجزائر – أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، امس إن قطاع المحروقات في بلاده مستعد للمساهمة في أمن الطاقة لشركائه من الدول عبر تأمين الإمدادات وخاصة الغاز الطبيعي.

جاء ذلك، خلال كلمة للرئيس تبون قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، خلال احتفالية في حاسي مسعود (جنوب) أكبر مدينة نفطية في البلاد.

وذكر تبون في الرسالة التي نشرها حساب رئاسة الوزراء على فيسبوك: “لقد برهن قطاع المحروقات عن استعداده للمساهمة في أمن الطاقة لشركائنا من الدول، وهذا عبر تأمين الإمدادات وخاصة الغاز الطبيعي”.

ولفت إلى أن إنتاج المحروقات سجل نموا السنة الماضية قُدّر بـ 14 بالمئة، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 23 بالمئة.

وزاد: “الجزائر تتوفر على منشآت ضخمة للتصدير، لاسيما خطوط أنابيب الغاز التي تربط بلاده بقارة أوروبا، وقدرات إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وأسطول من الناقلات”.

وكشف تبون أن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع المحروقات خلال السنوات الأربع المقبلة، سيخصص 70 بالمئة منها للاستكشاف والتطوير وخاصة في حقلي حاسي مسعود (نفطي) وحاسي الرمل (غازي).

وترتبط الجزائر بالقارة الأوروبية عبر ثلاثة أنابيب لنقل الغاز من حقل حاسي الرمل الضخم جنوبي البلاد، ومكامن أخرى، أحدها توقف قبل أشهر في حين ما زال أنبوبان قيد الخدمة.

وارتفعت أسعار النفط الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، كما اتجهت أسعار الغاز صعودا عقب إعلان روسيا بدء عمليات عسكرية في أوكرانيا، وتنامي مخاوف بشأن نقص الامدادات.

الأناضول