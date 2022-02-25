ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته مجلة “العربي الجديد” القطرية لفشل ليبيا في صناعة هياكل سياسية مستقرة بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي عام 2011.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد تطرق لانهيار التحالفات السياسية الفضفاضة إذ سعت الأحزاب المختلفة إلى أجندات متنوعة وعدم الثقة في بعضها البعض من أجل المصالح السياسة والاقتصاد فيما اكتسبت الميليشيات المسلحة بسبب الفراغ المتزايد في السلطة مساحة كبيرة للمناورة.

وأضاف التقرير أنه منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية ازدادت المناورات السياسية بين الأحزاب المتنافسة والقادة في جميع أنحاء المجال السياسي غير الموحد فيما لا زال مصير عملية السلام الحساسة معلقا في الميزان ما يحتم إعادة تأسيس مؤسسات الدولة من أجل الشعب الليبي وليس لفئات معينة.

وتابع التقرير إن وجود مؤسسات ذات كفاءة يمكن أن يساعد في إنشاء حوكمة أكثر فعالية وحداثة مشيرا إلى أن الصراع أعمق من كونه بين مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال لأن في المجلس أعضاء مؤيدين للحكومة ما يعني إن حل الأزمة يتمثل في عملية انتخابية حرة ونزيهة.

وأكد التقرير إن نهج المجتمع الدولي تجاه العملية الانتخابية اتسم بعدم الاتساق وانعدام الوحدة فيما يبقى غياب الدستور في صميم مشاكل ليبيا ففي أعقاب الصراع يجب أن يتم الاتفاق على التصميم الدستوري قبل الانتخابات وهو ما قد يؤدي إلى تأجيج الصراع.

ورجح التقرير عدم استقرار البلاد حتى وإن تم التوصل لإطار دستوري فذلك مرهون في إحراز تقدم كبير في العديد من القضايا الرئيسية بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات والإصلاح الاقتصادي وترميم قطاع الأمن والتسويات السياسية والعسكرية.

وشدد التقرير على وجوب إبحار الأمم المتحدة في العملية السياسية المعقدة ومواجهة فترة جديدة من الانقسام العميق بين المتنافسين مع أهمية وجود خارطة طريق جديدة وعملية وقابلة للتطبيق بدلا من تحديد مواعيد انتخابات جديدة وبخلاف ذلك يمكن أن تنهار عملية السلام المدعومة أمميا.

ترجمة المرصد – خاص