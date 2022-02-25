القرم – صرح رئيس برلمان القرم، فلاديمير قسطنطينوف، بأن شبه جزيرة القرم مستعدة للمساعدة في تشكيل أوكرانيا الجديدة.

وقال قسطنطينوف في جلسة لبرلمان القرم: “القرم مستعد لتقديم أي مساعدة لمواطنينا في تشكيل أوكرانيا الجديدة كدولة بدون أيديولوجية قومية، والتي تتشكل على أساس قيمنا التقليدية”.

وفي نفس الوقت، لفت رئيس برلمان القرم إلى أن شبه جزيرة القرم اليوم منطقة خط المواجهة، ويجب أن تظهر المزيد من اليقظة خلال سير العمليات القتالية بالقرب من الحدود.

وأشار قسطنطينوف في هذا السياق إلى أنه “إذا لزم الأمر، يجب أن نكون مستعدين أيضا لتقديم أي مساعدة يحتاجها مواطنونا في هذه الأيام المضطربة”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح الخميس 24 فبراير أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، مشيرا في خطاب تلفزيوني للروس إلى أن الظروف “تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة”.

المصدر: نوفوستي