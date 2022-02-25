سويسرا – أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، عن وقوع برشلونة في مواجهة غالطة سراي التركي.

وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي:

– رينجرز الاسكتلندي × رد ستار الصربي

– براجا البرتغالي × موناكو الفرنسي

– بورتو البرتغالي × ليون الفرنسي

– أتالانتا الإيطالي × باير ليفركوزن الألماني

– إشبيلية الإسباني × وست هام يونايتد الإنجليزي

– لايبزيغ الألماني × سبارتاك موسكو الروسي

– ريال بيتيس الإسباني × آينتراخت فرانكفورت الألماني

تقام مباريات الذهاب يوم 10 مارس المقبل، بينما تلتقي الأندية إيابا يوم 17 من الشهر ذاته.

وتقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق المتصدرة لمجموعتها في دور المجموعات من المسابقة.

على أن تقام مباريات الدوري ربع النهائي يومي السابع والـ14 من شهر أبريل المقبل.

المصدر:RT