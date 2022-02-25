روسيا – أعلن الجيش الروسي تحطم طائرة An-26 تابعة له في مقاطعة فورونيج ومصرع طاقمها، مشيرا إلى أن التحقيق مستمر للكشف عن أسباب الحادث.

وقالت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية: “تحطمت طائرة An-26 تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في منطقة فورونيج خلال رحلة روتينية لنقل معدات عسكرية، وقتل طاقمها”.

وأضافت: “وفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الحادث خلل فني”.

وتستخدم An-26 للنقل العسكري، حيث يتكون طاقمها عادة من 6 أفراد، ويبلغ طولها 24 مترا، وعرض جناحيها 29 مترا، ووزنها بحمولتها 24 طنا، وسرعتها القصوى 500 كم/ساعة.

المصدر: “إنترفاكس”