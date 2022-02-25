إنجلترا – صرح كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 37 عاما خلال مقابلة عبر منصة “دازون” بأنه يعلم بقرب موعد اعتزاله، ويتمنى الاستمرار في الملاعب لـ4 أو 5 أعوام أخرى.

وقال رونالدو خلال المقابلة: “أعرف أنه لا تتبقى لي أعوام كثيرة من اللعب، أتمنى الاستمرار 4 أو 5 أعوام أخرى، أريد مواصلة الفوز بالبطولات”.

وأضاف: “كانت حياتي رحلة رائعة، تركت بصمة في كل مكان مررت به”.

وتابع: “من الصعب على أي لاعب آخر، الوصول للأرقام التي حققتها، يكفيني الفخر بأنني تركت علامة في كل مكان تواجدت فيه وهذا يسعدني”.

وأضاف: “يجب أن تكون ذكيا وتقول إن الأمر ليس نفسه حين يكون لديك 8 أو 20 أو 25 عاما مقارنة بعندما تبلغ 35. هذا هو النضج، الخبرة، الذكاء في إدراك أنك قد تخسر بعض الأشياء لكنك ستربح أشياء أخرى، وأن يكون لديك التوازن لمواصلة المنافسة والبقاء في أعلى مستوى”.

وكان رونالدو قد صرح في الـ15 من الشهر الماضي (قبل بلوغه عامه الـ37 بعشرين يوما) لشبكة “ESPN” البرازيلية بأنه قادر على اللعب في أعلى المستويات حتى وصوله إلى عامه الأربعين، قائلا: “أنا سعيد، أرغب في المواصلة ورؤية كيف سيكون الحال حينها. إذا واصلت اللعب حتى أبلغ 40 عاما، ربما أواصل حتى 42 عاما، لكن الأمر الأهم هو الاستمتاع بالوقت الراهن”.

وصرح رونالدو قبل عامين للشبكة ذاتها، بأن كأس العالم بكرة القدم “قطر 2022” ستكون الأخيرة له في المونديال.

المصدر: وكالات